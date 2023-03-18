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"Белые Волки" за одну ночь "отминусовали" 10 российских танков в Донецкой области (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1640
Время на прочтение
1 мин
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"Белые Волки" за одну ночь "отминусовали" 10 российских танков в Донецкой области (видео)

Фото: скриншот с видео

Также был уничтожен БТР противника.

Спецназовцы Службы безопасности Украины "Белые Волки" только за одну ночь "отминусовали" 10 танков российских захватчиков в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военные также уничтожили БТР оккупантов.

"Наши специалисты Центра спецопераций "А" отработали вражескую технику на Донецком направлении. Также был сожжен и один БТР противника. Таким образом, на их счету одиннадцать уничтоженных целей! За одну ночь", — говорится в сообщении.

Напомним, с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 18 марта 2023 года потери армии России составляют около 164 200 солдат, в сутки ликвидировано еще 880 оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1640
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