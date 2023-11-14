Белых "Лад" не хватило: что оккупанты Луганска раздают семьям погибших боевиков (видео)

Белая "Лада" вместо погибшего сына или мужа – еще не самый плохой вариант.

Вместо автомобилей "Лада" российские оккупанты в Луганске раздают родным погибших в войне боевиков холодильники.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на одно из пропагандистских видео телевидения оккупированного Луганска.

Российские пропагандисты снимают гордые сюжеты о том, как семьям погибших в войне против Украины луганских боевиков привозят холодильники. В то же время в самой РФ родным погибших захватчиков раздают автомобили "Лада".

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"Оказывается, белая "Лада" вместо убитого сына – еще не самый плохой вариант. Семьям погибших боевиков из оккупированного Луганска и ее не дают. Для них у оккупантов более скромные призы – холодильник", – прокомментировал один из сюжетов Казанский.

Однако вдова боевика и этому рада. На видео она довольно благодарит "благотворителей" за холодильник.

Оккупанты в Луганске раздают холодильники семьям погибших боевиков (видео)

К слову, ранее ТСН сняла сюжет о том, как вдова погибшего украинского военного-фотохудожника собирает на выставке деньги на дрон для ВСУ.

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