Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Белых "Лад" не хватило: что оккупанты Луганска раздают семьям погибших боевиков (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1126
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Белых "Лад" не хватило: что оккупанты Луганска раздают семьям погибших боевиков (видео)

Российские боевики на Донбассе / Фото: Associated Press

Белая "Лада" вместо погибшего сына или мужа – еще не самый плохой вариант.

Вместо автомобилей "Лада" российские оккупанты в Луганске раздают родным погибших в войне боевиков холодильники.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на одно из пропагандистских видео телевидения оккупированного Луганска.

Российские пропагандисты снимают гордые сюжеты о том, как семьям погибших в войне против Украины луганских боевиков привозят холодильники. В то же время в самой РФ родным погибших захватчиков раздают автомобили "Лада".

"Оказывается, белая "Лада" вместо убитого сына – еще не самый плохой вариант. Семьям погибших боевиков из оккупированного Луганска и ее не дают. Для них у оккупантов более скромные призы – холодильник", – прокомментировал один из сюжетов Казанский.

Однако вдова боевика и этому рада. На видео она довольно благодарит "благотворителей" за холодильник.

Оккупанты в Луганске раздают холодильники семьям погибших боевиков (видео)

Оккупанты в Луганске раздают холодильники семьям погибших боевиков (видео)

К слову, ранее ТСН сняла сюжет о том, как вдова погибшего украинского военного-фотохудожника собирает на выставке деньги на дрон для ВСУ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1126
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация