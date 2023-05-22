"Белый" билет: что означают категории пригодности к военной службе и в каких случаях предоставляются

Категория "белого" военного билета определяет, может ли лицо с проблемами здоровья быть мобилизованным и при каких условиях

Военные билеты в Украине бывают разных категорий. Та или иная категория определяет степень пригодности военнообязанного к прохождению военной службы и возможность мобилизации.

Как отмечает адвокат Дмитрий Цыплицкий, "Белый военный билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья. Но не все так просто, "белый цвет" еще не означает освобождения от мобилизации".

Белый билет: что означают категории, при каких болезнях предоставляются

Дмитрий Цыплинский объяснил, что означают категории "белого билета".

Ограниченная пригодность: категория «В»

Люди, которым определена эта категория, хотя состоят на военном учете, но не подлежат призыву в мирное время. Но в условиях полномасштабной войны эта категория может быть мобилизована. После прохождения медицинской комиссии степень годности призывника определяется наличием определенных заболеваний, которые подтверждаются при дальнейшем обследовании.

Чаще всего к этой категории относятся люди, у которых диагностировали кишечные инфекционные заболевания; вирусные болезни кожи, слизистой или нервной системы, такие заболевания как гельминтоз как педикулез, последствия инфекционных и паразитарных заболеваний.

Временная непригодность: категория «Г»

Военный билет с указанием этой категории освобождает военнообязанного от прохождения военной службы на срок от 6 до 12 месяцев из-за состояния здоровья. Чаще всего это касается лиц, у которых диагностировали травмы, операционные хирургические вмешательства, обострение хронических болезней, нарушение функциональности опорно-двигательного аппарата, у которых впервые обнаружена недостаточность питания или недостаточное физическое развитие.

По истечении срока временной негодности такие лица должны пройти медкомиссию. Последняя сделает вывод о дальнейшей пригодности или непригодности к службе.

Ограниченно пригодные к военной службе и непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время мужчины могут быть призваны для службы в учебных заведениях, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, частях обеспечения.

Полная непригодность: категория «Д»

Мужчины этой категории освобождаются от мобилизации, призыва в армию и воинской обязанности навсегда. Болезни, с которыми чаще всего придается эта категория – это умственная недостаточность, туберкулез в открытой форме, эпилепсия, шизофрения, сифилис, ВИЧ, тяжелая форма сахарного диабета, существенные отклонения функциональности зрительного и слухового аппарата, язва органов желудочно-кишечного тракта важные органы, слепота или глухота, повреждение аорты, тяжелые формы бронхиальной астмы, отсутствие почек и почечная недостаточность, ожирение 4-й степени и многие другие тяжелые формы заболеваний.

Почему билет "белый"

Белым билетом принято называть военный билет призывников, которые по состоянию здоровья не пригодны к военной службе и/или не служившим в военных силах.

Такой билет ничем не отличается по цвету от обычного, это один и тот же документ, однако, в белом билете есть отметка о пригодности призывника.

"Белым" билет прозвали во времена СССР. Тогда действительно непригодные для службы в армии мужчины получали документ на листе белого цвета. А документ, на котором стояла отметка «пригодный для службы», был красного цвета.

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