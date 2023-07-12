"Белый билет": кто может выехать из Украины и что для этого нужно – адвокат объяснил

Юрист рассказал, кто может уехать за границу с "белым билетом" во время войны.

В Украине идет общая мобилизация и военное положение из-за полномасштабного вторжения России, во время которого военнообязанные не могут выезжать за границу. Однако есть категория мужчин, получивших "белый билет".

Адвокат Игорь Ясько рассказал изданию Новости.LIVE, могут ли выехать за пределы Украины военнообязанные с "белым билетом".

"Белый" билет – документ, который выдает призывнику военно-врачебная комиссия. Даже во время мобилизации он освобождает мужчину от службы в армии. В нем отмечено, что мужчина не годен к службе в армии по состоянию здоровья или другим причинам.

Три категории "белого билета":

ограниченно пригодны к военной службе;

непригодны к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время;

непригодны к военной службе, снятые с военного учета.

По словам юриста, из этих трех категорий выезд за границу сейчас разрешен только – непригодным к военной службе и снятым с военного учета.

"Мужчины с отметками в военно-учетном документе "ограниченно годны к военной службе" или "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно годны в военное время" возможности уехать за границу не имеют", — пояснил Игорь Ясько.

Однако только такой отметки в военно-учетном документе будет мало. Для выезда за границу необходимо будет получить дополнительные документы.

"На сайте ГНСУ отмечено, что такая отметка в военно-учетном документе не подтверждает ни инвалидности, ни непригодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья, поэтому нужно получить еще дополнительные документы. Но окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГНСУ по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", — отметил юрист.

Какие дополнительные документы необходимы:

заключение врачебной комиссии, согласно которому лицо признано непригодным к военной службе;

временное удостоверение военнообязанного, военный билет, в котором должно быть указано заключение ВЛК об исключении из учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа;

справка к акту осмотра, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности и/или справки для получения льгот лицами с инвалидностью и т.д.

Напомним, адвокат рассказал, могут ли мобилизовать мужчин до 25 лет.

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