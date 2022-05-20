Белый билет: могут ли с ним мобилизовать во время военного положения, можно ли пересечь границу

Вызвали в военкомат с "белым" билетом и отправили на медкомиссию — законно ли это, могут мобилизовать с белым билетом и на каких основаниях — в материале ТСН.ua
Могут ли призвать с белым билетом во время военного положения
"Белый" билет означает "категорию" пригодности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени его заболеваемости. Пригодность согласно виду и степени заболеваемости определяет Военно-врачебная (ВЛК) комиссия.
Военно-врачебной (ВЛК) комиссией определяются следующие категории ограниченности к службе:
- "Ограниченно годен к военной службе",
- "Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время",
- "Непригоден к военной службе , снят с военного учета".
В условиях военного положения лица "ограниченно пригодные к военной службе" и "непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время" могут служить и быть призванными во время мобилизации, нести службу в тылу. Освобождаются от мобилизации только те граждане, которые имеют белый билет категории "Непригодный для военной службы со снятием с военного учета".
Особенности состояния здоровья лиц с ограниченной годностью учитываются при призыве на службу. Военно-врачебная комиссия отмечает какие виды службы и работы соответственно возрасту, специальности, болезни, противопоказаны призывнику.
Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденное приказом МОУ от 14.08.2008 № 402:
- Признанные ограниченно пригодными к военной службе не могут быть мобилизованы в высокомобильные десантные войска, плавсостав, морскую пехоту, спецсооружения.
- Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Можно ли пересечь границу Украины с ограниченной годностью
В условиях военного положения выехать за границу могут все граждане Украины, кроме граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений являются мужчины, которые имеют:
- удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет,
- заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.
То есть, выехать за границу могут только граждане с билетом, в котором определена непригодность к военной службе со снятием с военного учета. Ограниченно пригодные в военное время не могут уехать за пределы Украины. Запрет не касается въезда, въехать на территорию Украины можно.
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