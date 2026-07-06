Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского на саммите НАТО: о чем будут разговаривать

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (иллюстративный фото) / © Владимир Зеленский

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Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО в Турции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли во время телефонного разговора с журналистами, передает Associated Press.

По ее словам, на саммите в Анкаре Трамп также планирует встретиться с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Отдельно во вторник у него запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Перед саммитом Зеленский и российский диктатор Владимир Путин по отдельности провели телефонные разговоры с Трампом, поздравив его с 250-летием независимости США 4 июля.

После разговора с Трампом Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию на фронте. По словам украинского президента, есть "реальная перспектива прекращения этой войны", а обсуждение этого вопроса продолжится во время саммита НАТО в Анкаре.

В то же время советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что во время разговора с Путиным Трамп якобы подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений относительно войны в Украине.

Саммит НАТО в Турции — что известно

7-8 июля в столице Турции Анкаре состоится двухдневный саммит НАТО. В мероприятии примут участие лидеры государств и правительств стран-членов НАТО, а президент Украины Зеленский, который возглавит делегацию, присоединится к ряду встреч.

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В мае генсек НАТО Рютте подтвердил, что пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Анкаре. Тогда он заявил, что высоко оценил действия украинских военных на фронте.

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