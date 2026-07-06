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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского на саммите НАТО: о чем будут разговаривать

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп (иллюстративный фото)

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (иллюстративный фото) / © Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду во время саммита НАТО в Турции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли во время телефонного разговора с журналистами, передает Associated Press.

По ее словам, на саммите в Анкаре Трамп также планирует встретиться с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Отдельно во вторник у него запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Перед саммитом Зеленский и российский диктатор Владимир Путин по отдельности провели телефонные разговоры с Трампом, поздравив его с 250-летием независимости США 4 июля.

После разговора с Трампом Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию на фронте. По словам украинского президента, есть "реальная перспектива прекращения этой войны", а обсуждение этого вопроса продолжится во время саммита НАТО в Анкаре.

В то же время советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что во время разговора с Путиным Трамп якобы подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений относительно войны в Украине.

Саммит НАТО в Турции что известно

7-8 июля в столице Турции Анкаре состоится двухдневный саммит НАТО. В мероприятии примут участие лидеры государств и правительств стран-членов НАТО, а президент Украины Зеленский, который возглавит делегацию, присоединится к ряду встреч.

В мае генсек НАТО Рютте подтвердил, что пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Анкаре. Тогда он заявил, что высоко оценил действия украинских военных на фронте.

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Дата публикации
Количество просмотров
247
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