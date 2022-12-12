Белый дом: "Мы не поощряем и не поддерживаем украинские операции на территории России"

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поощряют эскалацию военного конфликта в Украине, поскольку это не приносит пользы ни украинскому народу, ни интересам Вашингтона.

Об этом он сказал в интервью ABC.

Заявление Кирби прозвучало на фоне серии ударов, недавно нанесенных по российским аэродромам "Энгельс" и "Дягилево". По словам американского чиновника, Белый дом не поощряет и не поддерживает подобные операции украинских военных на территории РФ.

"Я позволю украинским вооруженным силам самим говорить о своих операциях. Мы не поощряем и не поддерживаем украинские операции на территории России. Мы стараемся убедиться, что они смогут защитить свою территорию и отвоевать свои земли в Украине", — отметил Кирби.

Также представитель Белого дома уточнил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Соединенные Штаты ведут мониторинг рисков эскалации конфликта, поскольку в Вашингтоне считают, что обострение ситуации в Украине не принесет никакой пользы украинцам и россиянам.

Ранее аналитик Саймон Тисдал заявил, что Путин не просто будет продолжать удары по украинской энергетической инфраструктуре. От него также следует ожидать попыток повысить ставки с помощью асимметричных и невоенных методов, чтобы увеличить цену для Киева и его поклонников.

"Предположение, что истощенные войска России уже сделали худшее, что могут, и не способны на дальнейшую эскалацию, звучит самодовольно. Поскольку Путин с опозданием понимает, что он не может забрасывать бомбами Киев, чтобы заставить его подчиниться, он все больше полагается на "глобализацию" "войны", — считает Тисдал.

По его словам, Владимир Путин может пойти на серьезную эскалацию уже не только для того, чтобы сберечь политическое лицо, но и ради физического выживания.

Накануне Владимир Путин заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок.

После этих заявлений аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Путин заставляет россиян ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

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