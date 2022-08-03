Белый дом не проявил слабость, но простит ли Китай унижение: как прошел визит Пелоси в Тайвань

Самолет, за которым следили сотни тысяч людей по всему миру, успешно прилетел и улетел из Тайваня. Спикер Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси совершила визит в непризнанную республику, где провела переговоры с представителями местных властей, и из рук президентки Тайваня получила высшую государственную награду.

Китай, пугавший ее своей армией, ограничился вызовом американского посла, которому выразили возмущение, и продолжением учений вокруг Тайваня, говорится в ТСН.

За тем, как самолет спикера Нэнси Пелоси заходит на посадку в аэропорту Тайбэя, следили 300 тысяч пользователей на ресурсе "Флайрадар". В какой-то момент он не выдержал нагрузки и выдал сбой программы. Ажиотаж и под гостиницей, где американская делегация сняла сразу 48 номеров. Но сотни людей, пришедших увидеть высокопоставленную американскую гостью, разочарованы, ее кортеж заезжает сразу в подземный паркинг.

Интерес к этому визиту больше подогревал Китай. Его власти выдали серию предупреждений американской верхушке: от абстрактного «играете с огнем» до прямого «армия не будет сидеть, сложа руки». Но Пекин лишь провел военные учения со стрельбами. Отдыхающие в Китае с удивлением на пляже наблюдали передвижение танков-амфибий. Когда же спикер Пелоси уже ступила на землю, что официальный Пекин считает своей, сумели — на решительное осуждение и возмущение.

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"Это серьезно нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе и посылает неправильный сигнал силам сепаратистов относительно независимости Тайваня. Китай выступает против и строго это осуждает", – звучит на китайском телевидении.

В Вашингтоне тем временем пытались сгладить остроту момента. Ничего необычного, мол, не произошло — спикер и члены Конгресса и раньше бывали на Тайване, заявил спикер Совета нацбезопасности Джон Кирби. Главное – американская политика признавать только один Китай, со столицей в Пекине, и не признавать Тайбэй, остается неизменной. Впрочем, последний 3-й в американской системе власти человек — спикер Конгресса — посещал Тайвань 25 лет назад. Тогда это был республиканец при президенте-демократе. Теперь и Пелоси, и Байден принадлежат к одной – Демократической партии.

Администрация, согласно источникам CNN, потратила немало времени, чтобы убедить Пекин, что визит – личная инициатива Пелоси, которую не следует путать с Белым домом. «Я слышал, китайский спикер сказал, что это нарушает их суверенитет. Никакого нарушения суверенитета нет. Нет причин усложнять это, и мы не собираемся участвовать в этом. Мы не будем бряцать оружием. Мы просто делаем то, что от нас зависит, чтобы ее поездка была безопасной, и что мы сможем придерживаться наших обязательств по безопасности в регионе в целом. А также убедиться, что мы можем иметь открытые линии связи, потому что это важно, когда ситуация напряжена», — заявил представитель совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Сама спикер на Тайване повторила официальную позицию о том, что Штаты не признают его независимость. Но щедро одарила демократическую, особенно на фоне автократического Китая, власть Тайбэя комплиментами. Пелоси последовательно критикует Китай за нарушение прав человека и поддерживает Тайвань уже более 3 десятилетий.

«Тайвань не отступит перед лицом намеренно повышенных военных угроз. Мы будем твердо поддерживать суверенитет нашей нации и будем держать линию защиты демократии», — заявила президент Тайваня Цай Инвень.

В преддверии выборов в Конгресс, в то время как демократы теряют свои позиции, это еще и вклад Пелоси в электоральную поддержку. Ее поступок одобряют коллеги из обеих партий. Не поехать на Тайвань после угроз со стороны Китая, значило бы проявить слабость. «Я считаю, это важно, что спикер таки уехала на Тайвань. Не думаю, что китайцы должны указывать членам Конгресса, куда они могут ездить. Как недавно сказал премьер-министр Японии, самым сдерживающим фактором для президента Си будет победа над Путиным в Украине. Это самое большое, что мы можем сделать, чтобы послать такой сигнал Си», — говорит лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Российские пропагандисты разочарованы. Они потирали руки, ожидая того, что Китай нанесет удар по самолету Пелоси и наперебой писали, что хотят увидеть, что такое «последнее китайское предупреждение», но не сложилось.

К каким же шагам в дальнейшем удастся официальный Пекин — пока он лишь объявил проведение очередных военных учений вокруг Тайваня, которые продлятся с 4 по 8 августа. Но оскорбление Си Цзиньпина слишком очевидно, особенно сложно забыть ее перед выборами лидера Компартии, на которых он стремится переизбраться на третий срок.

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