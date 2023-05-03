Белый дом не сообщал: Зеленский рассказал, как узнал о "сливе" секретных документов США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получил заранее от США и Белого дома информацию об утечке секретных документов.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Washington Post.

Владимир Зеленский сказал, что узнал о масштабной утечке секретных документов из новостей.

"Я не получал информацию ни из Белого дома, ни из Пентагона заранее. У нас не было такой информации. Я лично – нет. Это, безусловно, плохая история. Нам это невыгодно. Это не выгодно репутации Белого дома, и я считаю, что это не выгодно репутации Соединенных Штатов", — сказал Зеленский.

Также читайте Секретные документы НАТО о контрнаступлении ВСУ слили в Сеть: все подробности и реакция Украины

Отвечая на вопрос, привело ли это к недоверию между странами, Зеленский сказал, что демонстрация своих личных чувств не стоит потенциального вреда для поддержки США военных усилий Украины.

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски. Если бы это была моя война против Путина, и нас было двое на поле боя, я бы сказал всем, что о них думаю. Но здесь история немного другая. Мы все ответственны", — подчеркнул президент.

Зеленский также отказался подтвердить или опровергнуть, содержащуюся в слитых документах информацию, о шпионаже за ним: "Пожалуйста, перестань играть со мной в игры. Я президент страны, которая находится в состоянии войны".

Утечка секретных данных в США

В начале апреля газета The New York Times сообщила о появлении в сети секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В Вашингтоне признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб.

7 апреля стало известно, что в Сети опубликовали вторую партию секретных документов американских властей. В них речь идет не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем.

9 апреля Bellingcat сообщил, что документы из Пентагона начали появляться в Интернете еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

В слитых в соцсети секретных документах из Пентагона есть информация о том, что США шпионят за своими ключевыми союзниками, в частности, по Украине, Южной Корее и Израилю.

Как писали СМИ, Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны. Следовательно, утечка секретных документов вряд ли навредит Украине на поле бои.

Впоследствии выяснилось, что к утечке информации Пентагона причастен 21-летний военнослужащий ВВС США Джек Тейшейра.

Читайте также: