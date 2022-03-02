Белый дом опубликовал новую порцию санкций против России и Белоруси

Белый дом опубликовал новую порцию санкций против России и Белоруси

В частности, министерство торговли США распространит на Беларусь строгую политику экспортного контроля, установленную для РФ.

Администрация президента США опубликовала новый перечень санкций, которые будут введены против России и Беларуси в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщили на сайте Белого дома в среду, 2 марта.

Распространение на Беларусь строгой политики экспортного контроля поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через РБ в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию.

Госдепартамент США введет санкции против оборонного сектора России, чтобы еще больше ограничить военную машину российского президента. Всего в список будут внесены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.

Кроме того, США вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

Штаты также введут санкции против структур, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы, службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования. Благодаря ограничениям военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии.

США также запретят российским самолетам входить и использовать свое внутреннее воздушное пространство.