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Белый дом опубликовал новую порцию санкций против России и Белоруси

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Белый дом опубликовал новую порцию санкций против России и Белоруси

Associated Press

В частности, министерство торговли США распространит на Беларусь строгую политику экспортного контроля, установленную для РФ.

Администрация президента США опубликовала новый перечень санкций, которые будут введены против России и Беларуси в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщили на сайте Белого дома в среду, 2 марта.

Распространение на Беларусь строгой политики экспортного контроля поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через РБ в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию.

Госдепартамент США введет санкции против оборонного сектора России, чтобы еще больше ограничить военную машину российского президента. Всего в список будут внесены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.

Кроме того, США вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

Штаты также введут санкции против структур, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы, службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования. Благодаря ограничениям военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии.

США также запретят российским самолетам входить и использовать свое внутреннее воздушное пространство.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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