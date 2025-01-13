Белый дом отреагировал на заявления о снижении мобилизационного возраста в Украине

Как отметил Салливан, США оказывают военную помощь, в частности, боеприпасы и технику, но вопрос мобилизации — это исключительно компетенция Киева.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна самостоятельно решать вопрос о снижении мобилизационного возраста, в то же время отметив важность человеческих ресурсов в войне против РФ.

В интервью Bloomberg Салливан прокомментировал недавнее заявление Майка Волца, будущего советника Дональда Трампа, о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине.

"Потребность Украины полностью укомплектовывать свои бригады и батальоны растет по мере того, как мы снабжаем огромным количеством боеприпасов и военной техники, которые им нужны. Мы это всегда открыто признавали".

Он отметил, что США оказывают военную помощь, в частности, боеприпасы и технику, но вопрос мобилизации — это исключительно компетенция Киева.

"Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, снабжая их боеприпасами, в которых они нуждаются", — сказал Салливан.

Ранее США поднимали тему снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Однако украинские власти подчеркивают, что для обороны важнее остаются масштабные поставки западной военной помощи.