Белый дом советует Украине быстрее начинать контрнаступление – Politico

Украина должна закрепить свои успехи в борьбе с российскими захватчиками.

Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением, чтобы закрепить свои успехи на поле боя.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам чиновников, Белый дом рекомендовал команде президента Украины Владимиру Зеленскому готовиться к наступлению уже сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают беспрепятственно.

В то же время, как пишет издание, есть опасения, что "поддержка со стороны европейских соседей Украины может стать ограниченной".

Напомним, Владимир Зеленский сказал, что победа Украины "будет исторической". Война, начатая Россией во главе с диктатором Путиным, должна закончиться победой Украины и крайне важно не допустить замораживания боевых действий.

Контрнаступление ВСУ

Украине для успешного контрнаступления, которое может произойти уже летом, нужны оперативные поставки вооружения и правильная стратегия. Об этом заявил генерал, командующий США и коалицией в войнах в Афганистане и Ираке, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Военный обозреватель Алексей Арестович отметил, что контрнаступление ВСУ начнется раньше, чем ожидается.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление двумя способами – это наступление и отсечение группировок российских войск от границы Российской Федерации. Второй – рассекание пополам российской группировки с выходом на Азовское побережье, из Запорожской или Донецкой областей.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для полноценной подготовки к деоккупации территорий государства уйдет несколько месяцев.

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