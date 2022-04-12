Белый дым и моментальное удушье, слабость: пострадавшие от химической атаки в Мариуполе рассказали о пережитом

Белый дым и моментальное удушье, слабость: пострадавшие от химической атаки в Мариуполе рассказали о пережитом

Эксперты напоминают, как поступать в случае химической атаки в вашем городе.

Взрыв, а затем туман, похожий на белый дым – всего несколько минут и свидетели этого испытывают первые симптомы отравления. Неизвестное химическое вещество в Мариуполе сбросили с беспилотника русские войска.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Мы были на позиции в укрытии и слышали какой-то взрыв, поднялись проверить и я увидел такой туман, больше похожий на дым, он не густой, но такой похожий на дым. Скомандовали в укрытие и когда заходили, то я почувствовал удушье, очень тяжело было дышать, практически не мог вдохнуть. Сразу головокружение, ноги подкашиваются, какие-то ватные, дали команду надеть противогазы. Очень плохо дышать, что такое – непонятно», — рассказывает военный.

Среди пострадавших – военные и гражданские. Медики говорят, что они имеют признаки отравления именно химическим веществом. У пострадавших дыхательная недостаточность, слабость, тахикардия и проблемы с давлением. Но установить, что это было невозможно. «Среди этих признаков были выражены – гипермия лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слезных участков, глаз», – рассказывают врачи.

«Можно заключить, что были применены боевые ядовитые вещества, или сильнодействующие ядовитые вещества, преимущественно удушающего действия. К сожалению, полную верификацию диагноза провести нельзя, поскольку мы в полной блокаде, токсикологический анализ мы выполнить не можем», — констатирует местный невропатолог.

Пострадали под наблюдением врачей, все в удовлетворительном состоянии. Больше всего досталось одной женщине. «Надо было эвакуироваться, трижды теряла сознание, едва спасли, ногами ходить не могу», — уверяет пострадавшая.

Ее сын говорит, маму едва спасли. Хотя контакт с веществом был минимален. «Ну мы сильно не выходили, на первый этаж едва дошла, хотела подышать, ситуацию посмотреть. Смотрим, а там все белое. Стало сразу плохо, шум в ушах, тахикардия сердца и слабость, просто падаешь. Едва прошел 10 метров. Маму едва откачали, сердце останавливалось, она закрывает глаза и все», — рассказывает сын пострадавшей.

Военные добавляют, гражданским повезло, ведь эпицентр поражения был на расстоянии от них. «Сейчас невозможно провести анализ и каким веществом были отравлены люди, ведь находимся в полной блокаде. А эпицентр поражения обстреливается россиянами, также с целью уничтожения доказательств своего преступления», — говорит командир полка «Азов» Денис Прокопенко.

Информацию о применении химического оружия уже проверяет Великобритания и США.

После сообщений об этой атаке президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров к более жесткой и быстрой реакции на российскую агрессию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщает, что связь с подразделениями сил обороны поддерживается. И подчеркивает, что проведение оборонных операций не тема для публичных обсуждений. Они делают все возможное для победы и сохранения личного состава и мирных жителей. В ловушке в блокадном Мариуполе остаются более 100 тысяч горожан. Без света, воды, отопления, коммуникации и продуктов.

Использование любых химических веществ в артиллерийских снарядах, бомбах и ракетах – строго запрещено Конвенцией ООН. Россия еще в 2017 году заявляла о якобы ликвидации всех запасов химического оружия. Однако стоит вспомнить хотя бы отравление Скрипачей в Солсбери препаратом "Новичок", чтобы понять — РФ от планов убивать людей ядом никогда не отказывалась.

Химическая атака в Мариуполе: ядами надышались как военные, так и гражданские

Удушающие вещества — в основе фосфоген, который блокирует легкие и дыхательные пути. Высокая дозировка убивает буквально за 5 минут. Имеет сладковатый привкус.

Кожно-нарывные – это иприт, или так называемый "горчичный газ". Он обжигает кожу и ослепляет людей.

Нервно-паралитическое оружие – в его основе Зарин. Нет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, но заставляет невольно сокращаться все мышцы, то есть, сердце, зрачки, мочевой пузырь. Известно, что Зарин применял режим Башара Асада в Сирии.

Во всех случаях маски и респираторы, к сожалению, полностью не спасут. Ведь ядовитые вещества поражают не только из-за дыхания.

Как же уберечься?

Если вы дома, плотно закройте окна и двери. Заклейте вентиляционные проемы, дымоходы, щели окон скотчем.

Если вы в машине – закройте окна и как можно скорее покиньте место поражения. Выключите кондиционер и вентиляцию.

Вы на улице – спешите домой. Если реагенты попали на одежду, снимите его. Ни разу не через голову, чтобы яд не попал на лицо, лучше разрежьте. Помните, сделать это нужно перед входом в дом. Обязательно тщательно помойтесь с мылом не менее 10 минут.

Как уберечь себя, если вблизи совершена химическая атака

Читайте также:

В Мариуполе россияне из танка расстреляли здание благотворительного фонда "Каритас": известно о смерти 7 человек

Спасательное судно «Сапфир» вернулось в Украину

Оккупанты используют детей в качестве шпионов и корректировщиков огня — Денисова