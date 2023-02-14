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Бен Годжес оценил вероятность запуска ракет РФ из Средиземного моря

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Бен Годжес оценил вероятность запуска ракет РФ из Средиземного моря

Фото: Associated Press

Россия имеет ракетоносители для пуска "Калибров" в Средиземном море.

Маловероятно, что Россия попытается запустить ракеты по территории Украины из Средиземного моря, ведь тогда они должны пройти на Турцией и Грецией.

Такое мнение высказал ТСН.ua генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.

"Я очень сомневаюсь, что они попытаются это сделать. Потому что, если это произойдет, это пройдет над Турцией, Грецией… И потому я был бы поражен, если бы они сделали что-нибудь такое глупое. Потому что Турция, как вы знаете, уже пытается быть каким-то посредником. А это сделало бы невозможным проявить терпение в отношении России со стороны Турции", — сказал он.

Напомним, что у России есть ракетоносители, в том числе для пуска "Калибров", в Средиземном море. Но РФ не совершает оттуда массированных ракетных атак по Украине из-за позиции Турции. Проливы из Черного в Средиземное море контролирует страна, которая является членом НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
1358
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