Бен Годжес оценил вероятность запуска ракет РФ из Средиземного моря

Маловероятно, что Россия попытается запустить ракеты по территории Украины из Средиземного моря, ведь тогда они должны пройти на Турцией и Грецией.

Такое мнение высказал ТСН.ua генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.

"Я очень сомневаюсь, что они попытаются это сделать. Потому что, если это произойдет, это пройдет над Турцией, Грецией… И потому я был бы поражен, если бы они сделали что-нибудь такое глупое. Потому что Турция, как вы знаете, уже пытается быть каким-то посредником. А это сделало бы невозможным проявить терпение в отношении России со стороны Турции", — сказал он.

Напомним, что у России есть ракетоносители, в том числе для пуска "Калибров", в Средиземном море. Но РФ не совершает оттуда массированных ракетных атак по Украине из-за позиции Турции. Проливы из Черного в Средиземное море контролирует страна, которая является членом НАТО.

Ракетные обстрелы: когда ждать новый удар и почему увеличились интервалы между атаками – Юрий Игнат

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