Военный также отметил, что сейчас оккупанты попытаются сфокусироваться на городах у Азовского моря.

Экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес ответил, удастся ли России захватить Киев.

Так, он отметил, что РФ не сможет этого сделать, поскольку у нее не хватает войск. Об этом генерал-лейтенант в отставке рассказал в интервью ТСН.ua.

Военный отметил, что столица Украины слишком велика, а оборона вокруг города очень сильна. Поэтому, по мнению Ходжеса, РФ переоценивает, что она может сделать. В частности, сейчас оккупанты попытаются сфокусироваться на городах у Азовского моря.

"Потому что они знают, что это ударит по украинской экономике. Если Украина не сможет экспортировать из Бердянска и Мариуполя, то это ударит по украинской экономике и принесет много проблем. Поэтому, думаю, они попробуют сфокусироваться на этом", — отметил Ходжес.

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