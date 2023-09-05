Бен Уоллес высмеял запланированный визит Ким Чен Ина в Путин: "И вот как это заканчивается"

Визит двух диктаторов может состояться уже в этом месяце.

Бен Уоллес, эксминистр обороны Британии, высмеял российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о проблемах РФ с вооружением и боеприпасами, по которым Москва вынуждена просить Северную Корею о военной помощи.

Об этом Уоллес написал в Twitter.

Высказываясь о предполагаемом визите лидера КНДР Ким Чен Инна во Владивосток для встречи с коллегой-диктатором Владимиром Путиным, Уоллес написал: "И вот как это заканчивается, мистер Путин...".

"Когда-то могучая Россия рыскает в поисках друзей и выпрашивает у Северной Кореи оружие 1960-х годов", — добавил он.

Добавим, что Россия ищет больше оружия для войны в Украине, поэтому северокорейская делегация недавно прибыла в Россию на поезде, чтобы спланировать визит диктатора КНДР Ким Чен Ина уже в сентябре.

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