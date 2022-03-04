Бенедикт Камбербетч на открытии своей именной звезды в Голливуде призвал мир помочь Украине

В своей речи актер перечислил действия, которые помогут каждому поддержать беженцев из Украины.

Известный голливудский актер Бенедикт Камбербетч на открытии именной звезды на Аллее Славы в Голливуде поддержал нашу страну на фоне военной агрессии со стороны РФ. Он произнес речь, во время которой призвал мир помогать Украине кто чем может.

В частности, Камбербетч сказал: " В этот удивительный момент моей жизни, пользуясь этим случаем, я хочу привлечь ваше внимание к тому, что происходит в Украине. Я хочу выразить свою поддержку украинцам, а также поддержку россиянам, которые пытаются противостоять клептократии и идиотизму своей власти" ".

Также актер отметил, что люди должны не просто поддерживать украинцев словами, а действовать. Но призвал заходить на сайты посольств, поддерживать организации, которые заботятся о беженцах.

В своей речи Бенедикт Камбербетч также обратился к мировому сообществу такими словами: " Вы можете давить на своих политиков, на ваш банк, на вашу отрасль промышленности, делайте все, что вы можете – и это вполне вам по силам. Многое происходит сейчас, и важно понять, что в мире нужно оставить после себя нечто, что будет продолжаться дольше, чем эта звезда. Нам следует удвоить наши усилия ”.