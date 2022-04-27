Бенедикт Камбербэтч о беженцах из Украины, которые будут жить в его доме: "В настоящее время они лечатся"

Британский актер Бенедикт Камбербэтч активно поддерживает украинцев.
Знаменитость в своем доме решил поселить беженцев из Украины. Сейчас он готовится к встрече с украинцами.
Об этом он рассказал изданию Sky News.
"Они выбрались из Украины, я ежедневно слежу за их передвижением. К сожалению, они лечатся. Сказать что-то еще об этом было бы вторжением в их частную жизнь. Я хочу дать им некоторую стабильность после того, что они пережили", — поделился актер.
К слову, актер также сообщил, что помогает и другим беженцам из Украины. Он оплачивает проживание украинцев в Великобритании, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.
Бенедикт Камбербэтч стал участником правительственной программы Великобритании по приему беженцев из Украины.
Программа, к которой присоединился актер, позволяет представителям общественности, благотворительным организациям, бизнесу и общественным группам предлагать жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей.
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