Бербок отметила необходимость в дальнейшем помогать Украине с ПВО и танками

По ее словам, важно защитить инфраструктуру.

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок после визита в Харьков заявила на необходимости и предоставил поставлять Украине ПВО и танки.

Об этом сообщает Deutschlandfunk со ссылкой на заявление Бербока.

Бербок отмечает, что ВСУ нуждаются в "дальнейшей противовоздушной обороне" — для защиты инфраструктуры. Кроме того, союзники страны должны продолжить поставки тяжелого оружия.

"Это необходимо для того, чтобы можно было уволить другие города", — сказала дипломат.

Впрочем, Бербок не ответила за вопрос, предоставит ли Берлин украинским Вооруженным силам танки Leopard 2. Она сослалась на постоянную координацию с союзниками.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц не исключил передачи ВСУ танков Leopard. Впрочем, Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно, а только с союзниками.

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