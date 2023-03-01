Бербок: Путин не готов вывести свои войска из Украины, его цель – уничтожение страны

После долгих поездок в Москву все страны цивилизованного мира наконец-то поняли, что Путин не стремится к миру.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уверена, что российский президент-диктатор Владимир Путин не изменил свою цель уничтожить Украину, а потому он не заинтересован в мирных переговорах.

Об этом она сказала в интервью на телеканале ARD.

Бербок отметила, что теперь все страны поняли, что Путин не стремится к миру и не собирается отдавать приказ своим солдатам выйти из Украины.

"Он не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину… Он не готов забрать назад своих солдат, он не готов прекратить убивать. Представители более 140 стран неоднократно ездили в Москву, чтобы дать понять российскому президенту, что война повредит всему миру, но их надежды на то, что пути поймут, не оправдались", — сказала она.

Относительно так называемого "мирного плана" Китая, Бербок подчеркнула, что настоящий мирный план был поддержан 140 государствами в Нью-Йорке на прошлой неделе. Речь идет об украинских предложениях, представленных Владимиром Зеленским.

Напомним, в НАТО считают, что после года войны в Украине диктатор РФ Владимир Путин не стремится к миру и не изменил свои планы захватить Украину. Поэтому, по мнению генсека Альянса, сейчас весь цивилизованный мир в плане безопасности находится в критическом моменте.

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