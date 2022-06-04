"Берегите себя ради них": Зеленская вместе с родителями погибших в войне детей почтили их память (фото)

"Берегите себя ради них": Зеленская вместе с родителями погибших в войне детей почтили их память (фото)

В Киеве 4 июня – в Международный день детей-невинных жертв агрессии – почтили память маленьких украинцев, чью жизнь унесла война. Собравшиеся развесили на деревьях колокольчики, символизирующие голоса убитых детей.

Участие в мероприятии на территории Национального заповедника "София Киевская" приняли близкие погибших детей, первая леди Елена Зеленская и иностранные дипломаты.

Об этом сообщили на сайте президента.

Из-за российской агрессии в Украине в 2022 году погиб уже 261 ребенок. Зеленская объявила минуту молчания за погибшими и обратилась к их родителям и родственникам.

"Сегодня среди нас люди, которые потеряли самое дорогое. Родители. Мне не хватает слов, чтобы сказать, как я сочувствую. Все слова сейчас могут быть банальными и лишними. Позвольте просто побыть с вами, разделить эту боль. Ваши истории знает вся страна, и вы не одни. Вы должны знать, что вы важны. Вы были важнейшими людьми для ваших детей. Поэтому берегите себя ради них. Они бы этого хотели", — сказала супруга президента.

Она также обратилась к иностранным дипломатам с призывом делать все, чтобы в Украине не погибали дети: "Я уверена, что миру это под силу".

Международный день детей-невинных жертв агрессии учредила Генассамблея ООН. Он отмечается каждый год 4 июня. Украина присоединилась к отмечанию этой даты в 2021 году.

Напомним, в войне России против Украины ранения получили 465 детей.

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