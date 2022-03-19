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"Берегитесь": украинская разведка опубликовала список военнослужащих РФ, бомбивших мирные города

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"Берегитесь": украинская разведка опубликовала список военнослужащих РФ, бомбивших мирные города

Командование Воздушных Сил ВСУ

Ракетные удары наносили военнослужащие 559 авиационного полка.

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих, которые бомбардировали украинские города и гражданское, мирное население.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Украины.

Как стало известно, ракетные удары наносили военнослужащие 559 бобардирующего авиационного полка, базирующегося в городе Морозовск Ростовской области.

"Молите Бога, "летуны", чтобы и вам катапульту в самолете ваше руководство отключило, как вашим коллегам. Берегитесь", — подчеркнули в пресс-службе ГУР.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.

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