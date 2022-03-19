"Берегитесь": украинская разведка опубликовала список военнослужащих РФ, бомбивших мирные города

Ракетные удары наносили военнослужащие 559 авиационного полка.

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих, которые бомбардировали украинские города и гражданское, мирное население.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Украины.

Как стало известно, ракетные удары наносили военнослужащие 559 бобардирующего авиационного полка, базирующегося в городе Морозовск Ростовской области.

"Молите Бога, "летуны", чтобы и вам катапульту в самолете ваше руководство отключило, как вашим коллегам. Берегитесь", — подчеркнули в пресс-службе ГУР.

Со списком можно ознакомиться по ссылке.

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