"Берегитесь": украинская разведка опубликовала список военнослужащих РФ, бомбивших мирные города

Ракетные удары наносили военнослужащие 559 авиационного полка.
Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих, которые бомбардировали украинские города и гражданское, мирное население.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Украины.
Как стало известно, ракетные удары наносили военнослужащие 559 бобардирующего авиационного полка, базирующегося в городе Морозовск Ростовской области.
"Молите Бога, "летуны", чтобы и вам катапульту в самолете ваше руководство отключило, как вашим коллегам. Берегитесь", — подчеркнули в пресс-службе ГУР.
Со списком можно ознакомиться по ссылке.
Читайте также:
- Война России против Украины: какая ситуация в Днепропетровской области
- "Сильный знак для союзников": США направят роту Stryker в Болгарию для укрепления восточного фланга НАТО
- Мобилизированных мужчин из ЛДНР посылают как пушечное мясо для выявления позиций ВСУ