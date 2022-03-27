"Берите на себя ответственность и не поддерживайте РФ": Подоляк рассказал, чему Германия может научиться у Украины

"Берите на себя ответственность и не поддерживайте РФ": Подоляк рассказал, чему Германия может научиться у Украины

Также политик призвал не мерить все в долларах или евро.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, чему Германия может научиться у Украины.

"Посмотрите на способность Президента Зеленского отвечать на современные вызовы. Хотите быть лидерами – берите на себя ответственность. Не всегда меряйте все в долларах или евро. Я понимаю исторически груз на плечах Германии. Но берите на себя ответственность. И во-вторых – не поддерживайте РФ. Это в историческом плане неперспективное дело", — рассказал он в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Подоляк высказал убеждение, что только президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут решить вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

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