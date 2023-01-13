Берлин исключает передачу Украине танков Leopard без его согласия: "Это было бы незаконно"

В Германии говорят, что не получали запросы от других стран.

В немецком правительстве исключают поставку Украине боевых танков Leopard без согласия Берлина. Иначе это будет "незаконно".

Об этом заявила представитель федерального правительства Германии Кристиане Гоффман, пишет Handelsblatt.

"Это было бы незаконно. Нужно согласие федерального правительства. Такие правила", — так она ответила на вопрос, что будет означать передача танков немецкого производства ВСУ.

По ее словам, Бундестаг не ожидает, что кто-то предпримет такой шаг: "Это не то, что нас беспокоит или чего мы боимся. Я не думаю, что это вообще реалистическое предположение".

Гоффман подчеркнула: Германия пока не получала официальных запросов от других стран по поставкам Leopard.

"Мы не говорим "нет" передаче Leopard Украине, потому что мы еще не получили официального запроса на этот счет", — сказала она.

Танки Leopard для Украины

Президент Польши Анжей Дуда объявил, что передаст ВСУ роту боевых танков Leopard. Он пообещал танковую роту, состоящую из 14 танков.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна также может отправить Leopard. Впрочем, должна быть соответствующая инициатива на уровне Европы.

Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что позиция канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине танков Leopard зависит от президента США Джо Байдена. Также встреча в Рамштайне может изменить позицию ФРГ по поставкам Украине современных танков.

Вице-канцлер Роберт Хабэк заявил, что Берлин не должен мешать другим странам передавать танки Украине. По его словам, нельзя допустить, чтобы Польша не передала ВСУ танковую роту Leopard из-за возражений правительства канцлера Олафа Шольца.

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