Берлин подтвердил выделение Украине вооружения на миллиарды евро

Этот пакет военной помощи самый большой с начала войны.

Германия подтвердила выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи, сумма которого составляет более 2,7 млрд евро.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Tagesschau.

"Этим ценным вкладом срочно необходимые военные материалы мы еще раз показываем, что Германия серьезно настроена относительно своей поддержки", — заявил немецкий министр обороны.

По его словам, " прекращение незаконной войны России против украинского народа пока не предвидится". Именно поэтому, отметил министр, Берлин предоставила военную помощь Украине.

К слову, анонсированный пакет военной помощи от Германии является самым большим с самого начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, ВСУ передадут БМП Marder, танки Leopard 1, гаубицы, дополнительные системы ПВО Iris-T и ракеты к ним, бронированные машины. Оружие будет приходить из промышленных запасов и промышленного производства.

Напомним, немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,7 миллиарда евро. Берлин хочет помочь Украине в разведке враждебных позиций, для этого запланирована поставка в 200 разведывательных беспилотников. Германия также намерена существенно модернизировать противовоздушную оборону Украины.

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