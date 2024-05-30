Берлин склоняется к тому, чтобы разрешить Украине бить по РФ немецким оружием – Politico

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за разрешение Украине использовать переданное ей Западом вооружение для ударов по российской территории.

Об этом написал Politico со ссылкой на источник, ознакомленный с позицией немецкого правительства.

Отмечают, что Берлин склоняется к тому, чтобы позволить Украине наносить удары по РФ немецким оружием.

Следовательно, информация Politico может свидетельствовать об изменении позиции канцлера в последние дни. 26 мая он сказал, что против ударов Украины западным оружием по территории России, чтобы не было "большой войны". 28 мая Шольц заявил, что Украина может использовать оружие, которое передает Германия, "в рамках международного права".

29 мая официальный представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сообщил, что оборонные действия Украины "не ограничиваются собственной территорией, но их можно распространять и на территорию агрессора". Однако он подчеркнул, что не может раскрыть "конфиденциальные" договоренности с Киевом об использовании немецкого оружия.

США и Германия публично пока против использования силами обороны Украины западного оружия по территории РФ.

Напомним, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон 3 мая заявил, что ВСУ имеют право избивать по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном.

Польские власти также не ограничивают Украину в применении оружия, которое передает Варшава, для ударов по целям на территории России.

К тому же Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине избивать западное оружие по военным целям на территории России.

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