Берлинская: национализация Fire Point станет «выстрелом себе в ногу»

Руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская в эфире Украинская правда прокомментировала ситуацию вокруг компании Fire Point, возможные злоупотребления на старте ее деятельности и риски для оборонной индустрии в случае государственного вмешательства.

По ее словам, в отрасли признают, что на начальном этапе могли существовать противоречивые практики, однако нынешняя роль компании критическая для обороноспособности страны.

«На рынке есть мнение, что в начале основания компании Fire Point был определенный лоббизм и им помогали получать контракты. При этом изделия Fire Point сейчас активно уничтожают российскую нефтеперерабатывающую отрасль и не только Deepstrike и Middlestrike — на миллиарды. Fire Point — сейчас компания с крупнейшей капитализацией в Украине, там привлечены тысячи человек. Мнение о том, что компанию нужно национализировать, в отрасли считается совершенно ложным по нескольким причинам. Государство плохой собственник – это раз. Второе – произойдет отток кадров из компании. Третье – этот прецедент даст то, что инвесторы больше не будут ходить в Украину, потому что это сигнал и для украинских, и для иностранных инвесторов, что ты не можешь быть уверен. Подытоживая, мнение в отрасли таково, что, возможно, были какие-то злоупотребления на старте работы компании, но сейчас компания успешна, и сейчас компания уничтожает объекты врага на миллиарды долларов. И национализировать его не нужно. Что нужно? Необходимо провести прозрачный, понятный аудит. Надо понимать, что происходило общество, как шли эти переговоры, и кто бенефициары и так далее», — отметила эксперт.

Отдельно Берлинская прокомментировала дискуссию по поводу возможного «перекоса» в оборонных закупках в пользу deepstrike-решений.

«Дипстрайки на тот момент Украине были очень нужны, потому что было огромное окно возможностей для перезагрузки российской противовоздушной обороны в то время, когда россияне не имели контрмер. Вот как в свое время у нас по шахедам не было контрмер и они разбивали наши города, так и с этими дипстрайками в тот момент — россияне не имели контрмер. Это большое окно возможностей, потому что враг в какое-то время находит какие-то контрмеры, и ты уже можешь выпускать в 10 раз больше дипзабастовок, но результата не будет. Сейчас мы "разгрузили" российскую ПВО в такой степени, что у них уже заканчиваются ракеты для Панцирей», - подчеркнула она.

Эксперт также прямо выступила против сценария национализации, назвав его вредным для государства и рынка.

«Общее мнение в отрасли, что даже если в начале было злоупотребление, если сейчас уничтожить эту компанию, мы сделаем огромный минус самим себе. Это выстрел себе в ногу. Это не государственная позиция. Мы должны Fire Point сейчас рассматривать как национальное достояние. Посмотрите на Укроборонпром, сколько вливалось государственных средств и сколько всего вливалось, и посмотрите, где эти дипстрайки и где баллистика. Посмотрите на АНТК Антонов и на соотношение цена/качество, какой самолет значительно хуже и при этом дороже. Мое личное мнение, возможностей для компании, которая хочет производить медстрайки, что угодно, много — государство купит все», — подчеркнула Берлинская.

В более широком контексте она обратила внимание на стремительное развитие оборонной отрасли и ожидания от антикоррупционных органов.

«Есть отрасль, развившаяся на „стероидах“ за считанные годы, по состоянию на 2026 год. Для мира это чудо, какой технологический рывок мы совершили. И здесь вопрос: сейчас есть бюджет 90 миллиардов, и многие компании за него борются. Мы понимаем, что одна из ведущих компаний, производящая Middlestrike и Deepstrike, возможно, в начале своего существования имела определенные злоупотребления. Возможно, но я все же хотела бы от НАБУ и САП посмотреть реальные судебные процессы и тому подобное. Есть огромная производственная компания на тысячи инженеров, и есть Миндич, который, возможно, был причастен ко всем этим процессам. Но Миндич не инженер, а есть Штилерман, который, по моему мнению и мнению многих людей из отрасли, сейчас лучший в Украине инженер, под руководством которого подстроена такая кампания», — подытожила она.

