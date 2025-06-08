Берлинская назвала неожиданный фактор, способный кардинально изменить ход войны

Волонтер и общественный деятель, основательница и руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская

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В поисках ключевых факторов, которые могут кардинально изменить ситуацию в войне между Украиной и Россией , волонтер и общественный деятель, основательница и руководитель Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская озвучила неожиданный, но, по ее мнению, чрезвычайно важный ответ.

Об этом она рассказала в интервью LB Live.

«Есть кое-что, во что я верю сейчас так же рационально, как в дроны в 2014 году. Верю в это как определенный геймчейнджер. Это работа в информационном пространстве с россиянами», – заявила Берлинская.

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Волонтер пояснила, что Россия насчитывает более 140 миллионов человек, и делать ставку на их полное физическое уничтожение, особенно тех, кто миллионами приходит на украинскую территорию, нелогично и нерационально. Она сравнила русских с «биороботами», запрограммированными на определенное поведение. В течение 20 лет им рассказывали параллельную реальность о «ворах НАТО» и «украинцах как части этого НАТО», стремящихся завоевать Россию. Кремлевская верхушка создала этот эффект «окруженной башни», чтобы удержать власть и централизовать центробежные движения империи вокруг одного лидера.

По мнению Берлинской, Украине очень важно начать системно работать с россиянами над «перепрограммированием» их реальности. Она подчеркнула, что речь идет не об единичных голосах или даже сотнях людей, задействованных в этом процессе. Необходима именно системная государственная политика, которая будет основываться на понимании, что Россия — это большое искусственное образование из разных народов, религий, классов и территорий, объединенных базовой идентичностью «я русский», что является антологическим стремлением каждой империи расширяться.

По словам Берлинской, эту идентичность можно разорвать или расшить. Она отметила, что для человека существуют более важные идентичности, которые были омрачены пропагандой.

«Потому что есть идентичности, которые для человека важнее. Просто туманом пропаганды и постоянным программированием их пытались убедить — и очень успешно — что это их верхнеуравненная идентичность. А на самом деле есть идентичность „я — бурят“, „я — мусульманин“, „я — мать двух мальчиков, которые вернулись в цинковых гробах, пока дети ФСБшника ездят на „геликах“ по Красной площади и многие другие», — подчеркнула Мария Берлинская.

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Напомним, Берлинская считает, что женщины и 18-летние должны быть готовы к мобилизации . Волонтер предлагает готовить к службе все взрослое население Украины.