Берлинская опубликовала данные производителей дронов: россияне уже поблагодарили

Мария Берлинская / © скриншот с видео

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Украинская общественная деятельница, руководитель «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская опубликовала в Telegram таблицу с данными украинских производителей дронов.

Это вызвало критику из-за того, что эта информация попала к россиянам. Не считая того, сами российские пропагандистские паблики пишут «благодарения Маричке за оказанную информацию» и намекают на будущие удары по этим целям.

Что говорит сама Берлинская

Волонтер заверила, что эта таблица — «стара как мир» и враг о ней давно знает.

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«Информация в ней только та, которую производители, школы, мастерские сами попросили в нее включить. То есть только та информация, которая есть в публичном доступе. Вы бы лучше запарились тем, что недавно в реестрах были реальные открытые данные производств, с адресами. Которые мы с боями заставили закрыть. А не номера и сайты, которые дают рекламу. Но разбираться долго и неинтересно. Легче прочесть Лачена или еще кого-то из блоггеров», — пишет Берлинская.

Напомним, что это не первый скандал, где волонтеры обвиняют в необдуманном сливе данных. Берлинская подвергалась критике в августе 2023 года, когда россияне нанесли ракетный удар, попав в здание драматического театра в Чернигове, в результате чего погибли семь человек, еще более 200 получили ранения.

Удар по Чернигову произошел, когда там проходила выставка производителей дронов DemoDay, о которой заранее писали в соцсетях. Одним из организаторов события была волонтер Мария Берлинская.

Ранее Мария Берлинская заявила, что Россия сможет запускать более 1000 «Шахедов» в сутки.

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