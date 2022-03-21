Берлинский концерт в поддержку Украины украинцы назвали пропагандой и устроили альтернативную акцию

На сцене концерта неоднократно звучало, что виновен в войне только Путин, а не россияне.

За мир и солидарность с Украиной – во многих европейских городах прошли акции против российской войны в Украине. Десятки тысяч людей потребовали остановить и судить Путина, а еще – мира для Украины. В Германии тоже провели многочасовой благотворительный концерт под открытым небом. Правда, украинское сообщество Берлина назвало концерт пропагандой и провело отдельную акцию.

Об этом говорится в ТСН.

У Бранденбургских ворот в Берлине не менее 15 тысяч человек. Здесь проходит музыкальный марафон в поддержку Украины. Зрители пришли с украинскими флагами и плакатами против войны.

«Это хорошая возможность показать свою солидарность и заявить, что мы не терпим того, что сейчас происходит. Мы стоим здесь за вас и показываем, что мы о вас думаем», – отмечают участники.

«Лучший день» – эту песню на сцене перед Бранденбургскими воротами поет Наталья Кличко. Жена киевского мэра в основном живет в Германии. Она благодарит немцев за поддержку. «Для меня, как украинки, очень важно, что люди по всему миру демонстрируют, что они на стороне Украины и за мир в Украине. Потому что моя страна в огне и моя страна борется за весь мир и борется за Европу», – отметила она.

На берлинском концерте за Украину много немецких звезд – скрипач Дэвид Гаррет, певец и композитор Питер Маффай, певица Сара Коннор или группа Зильбермонд. Часто звезды выкрикивают в публику, что войну против Украины развязал Путин, а простые россияне ни в чем не повинны, то же самое утверждают и в немецком правительстве. Популярный в Европе певец Майкл Петрик Келли пошел еще дальше. Его выступлению предшествует минута молчания, которая начинается ударом в так называемый «колокол мира». Ударить в колокол вывели девочку Варвару родом из Украины с сине-желтым флагом и мальчика Алексиса родом из России и с российским триколором. Показывать флаг страны, убивающей украинцев, на концерте за Украину для немцев, очевидно, не цинизм, а такой очень своеобразный призыв к миру.

Украинские организации в Берлине свой митинг проводят отдельно – с другой стороны Бранденбургских ворот. Там заявляли об ответственности всех россиян, о немецком бизнесе, до сих пор работающем в России, о необходимости закрыть над Украиной небо и прекратить покупать российские газ и нефть. Эти требования уже на немецком концерте повторила и украинская активистка, когда ей дали слово.

«Пожалуйста, закройте над Украиной небо! Россия уничтожает нас ракетами, нам нужны системы ПВО. Если вы уже сами не хотите воевать, дайте нам самолеты! Мы требуем эмбарго российской нефти и газа, требуем масштабные санкции. И, пожалуйста, прекратите бояться Путина, не бойтесь его, а остановите», — призывает она.

В Европе прошли акции против российской войны в Украине

Акции за мир прошли во многих европейских городах. В Мадриде сотни людей прошли по улицам маршем. На акцию поддержки собрались в Барселоне, там потребовали усилить санкции против России. В швейцарском Берне потребовали от руководства страны закрыть лазейки для российских бизнесменов и таким образом прекратить финансировать российскую войну против Украины. В Милане акция проходила возле Арки мира, которую осветили сине-желтыми цветами. Активисты развернули большой флаг Украины и громко выкрикивали на украинском и итальянском языках «Слава Украине» и «Путин убийца». С тех пор, как Россия напала на Украину, в европейских городах многочисленные акции в поддержку Украины проходят каждое воскресенье.

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