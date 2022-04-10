Берлускони заявил, что разочарован в Путине и заговорил об ответственности за военные преступления

Раньше политики были в дружеских отношениях.

Дружба с Кремлем кончилась – одиозный итальянский политик Сильвио Берлускони после десятилетий приятельских отношений с российским президентом заявил, что глубоко разочарован Путиным.

Об этом говорится в ТСН.

А деяния русской армии на территории Украины бывший премьер Италии назвал – военным преступлением.

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Все это он сказал во время выступления перед сторонниками своей партии. Сильвио Берлускони известен своей дружбой с главой Кремля, он даже посещал оккупированный Крым. В настоящее время Берлускони впервые прокомментировал войну в Украине. И заявил, что Путин должен взять на себя ответственность за вторжение перед миром.

«Я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром. Столкнувшись с ужасом массовых убийств мирных жителей в Буче и других украинских городах, настоящими военными преступлениями, Россия не может отрицать свою ответственность», — заявил он.

Конец дружбе: одиозный итальянский политик Берлускони заявил, что разочарован Путиным

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