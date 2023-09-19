"Бермудский треугольник": Коваленко объяснил, как продолжается наступление ВСУ на Запорожье

Вооруженные силы Украины могут повысить темпы своего наступления в направлении Токмака в Запорожской области.

Российская армия удерживает оборону в районе Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое, используя подразделения, которые были переброшены с востока. Однако когда эти подразделения будут уничтожены или ослаблены, им будет трудно продолжать оборону.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Бермудский треугольник и даже черная дыра Чернобаевка - это детский лепет по сравнению с запорожским треугольником Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое. Если вам кажется, что там что-то замедлилось, то вы ошибаетесь. Всего несколько примеров, почему именно так", - заявил эксперт.

Как пояснил Коваленко, когда ВСУ развернули на этом участке прорыв первой линии обороны в начале июня 2023 года, очень быстро командование РФ стало направлять на усиление обороны полосы обеспечения резервы со второй линии обороны.

"По сути, эти резервы там и остались. В черноземе", - добавил он.

Когда ВСУ развернули во второй линии обороны действия по расширению плацдарма, формируя условия для прорыва, командование вражеской армией стало стягивать в Запорожскую область, зону ответственности группы войск "Восток", силы и средства из других плацдармов, зон ответственности.

"Самый яркий пример, это переброска из Луганской области, зоны ответственности ГВ "Запад" и ГВ "Центр", подразделений 76-й ДШД и 7-й ДШД, в частности 234-го и 237-го десантных полков. Перебросили их сюда около двух недель назад. СОУ прекратились и... И проглотили эти подразделения", - заявил Коваленко.

Через две недели был уничтожен не то чтобы наступательный, оборонительный потенциал переброшенных за сотни километров боеспособных сил противника.

"Свежатинку пережевали и проглотили, даже не поперхнувшись. Теперь можно двигаться дальше", - добавил Коваленко.

Между тем другой военный обозреватель объяснил, почему сейчас особенно важно отрезать противника от логистики.

Перерезание линии Андреевка-Курдюмовка-Клищиевка – приоритетная задача украинских защитников в районе Бахмута, считает военный обозреватель Денис Попович.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ идут! Как добраться до Горловки и Токмака | ПОПОВИЧ

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