Бесчеловечное отношение: в ООН сообщили о массовом насилии в отношении пленных украинцев

Фиксируются прецеденты отказа в оказании медицинской помощи, даже если это чревато для человеческой жизни.

Российские власти систематически применяют физическое насилие в отношении пленных украинцев. В частности, речь идет о пытках и насильственных действиях сексуального характера.

Об этом заявил член независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине Пабло де Грейфф, пишет "Иетерфакс-Украина".

Массовые пытки в Оленовке

Как отметил Грейфф, после взрыва, произошедшего в июле 2022 года в известной колонии Оленевка, в результате которого погибли десятки украинских военнослужащих, российские власти не предоставили необходимую медицинскую помощь тяжело раненым солдатам.

"Основную помощь оказывали сокамерники, а руководство колонии стояло и смотрело, как украинские военнопленные умирают от тяжелых ранений", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

В ООН отметили, что в некоторых случаях медицинский персонал мест лишения свободы даже был привлечен к совершению халатных или абьюзивных действий в отношении удерживаемых в РФ украинцев, нарушая свои этические нормы.

“Отказ в медицинской помощи свидетельствует о дальнейшем пренебрежении российскими властями достоинства и прав удерживаемых лиц. Таким поведением российские власти, кроме того, нарушили нормы международного гуманитарного права по здоровью и неприкосновенности пленных”, — заявил де Грейфф.

Нарушение прав пленных в России

Известно, что россияне применяют:

пытки и избиения;

сексуальное насилие (насилование и попытки изнасилования);

атаки на половые органы посредством избиения и ударов током электрошокерами, в том числе в душевых, когда пленные оголены и мокры;

удары током с использованием проводов и опеки в области гениталий;

кастрацию и сексуальное увечье.

По данным ООН, бывшие украинские заключенные рассказывали о тяжелых физических и психологических последствиях, которые им пришлось пережить после неоднократных пыток, часто с долгосрочными осложнениями, включая инвалидность.

Многие до сих пор страдают болью и травмами, ссылаясь на переломы костей и зубов, кровотечения, отеки и инфицирование или гангрену частей тела, трудности с дыханием, ходьбой и сном, плохое зрение и повреждение различных органов. Некоторым жертвам были проведены или до сих пор проводятся сложные медицинские операции.

«Один из бывших заключенных сказал Комиссии: «Ни живое существо не заслуживает того, чтобы с ним обращались так, как с украинцами в их местах заключения», — подытожил де Грейфф.

Ранее заместитель Верховного комиссара ООН Нада аль-Нашиф представила в Женеве обновленную версию доклада Совета по правам человека о войне в Украине в период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года. За это время российские атаки привели к гибели в Украине 574 гражданских лиц.

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