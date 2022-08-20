"Бесконечная рвота — это еще лучше": Подоляк прокомментировал ложь России об отравлении оккупантов "химоружием"

Минобороны России заявило об отравлении своих военных в Запорожской области ядом искусственного происхождения и обвинило в этом "киевский режим". На это отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который сказал, что ждать адекватности от ведомства – не ко времени.

Так, Минобороны РФ заявило, что оккупанты, воевавшие против Украины в Запорожской области, были "доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления".

В ведомстве также поделились выдумками, что "режим Зеленского санкционировал теракты с применением химических ядовитых веществ против российских военных". Так, против захватчиков вроде бы был применен ботулотоксин типа "В".

В РФ даже пригрозили направить в Организацию по запрету химического оружия придуманные "доказательства химического терроризма киевского режима".

Комментируя эту ложь, Подоляк признался, что его всегда несколько удивляло в поведении "официальных лиц РФ разных уровней". Он уточнил, что речь идет об их постоянной попытке очевидные провальные для себя вещи объяснять анекдотическими и абсурдными конспирологическими версиями.

"Такое впечатление, что эти "ребята с круглыми глазами" все еще живут в начале 90-х и берут свои объяснения исключительно из провинциальных таблоидов тогдашних…", — написал советник главы ОП в Сети.

Он также прокомментировал само заявление об отравлении российских захватчиков.

"Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии россии" абсолютно точно может приводить к непредсказуемым последствиям. Украинская земля никогда не будет гостеприимной к российским оккупантам. Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности – не актуально, поэтому продолжайте рассказывать "басни доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия"…", – заявил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы ОП заявил, что когда Россия заявляет о якобы желании возобновить переговоры о мире, она на самом деле пытается отвлечь внимание Украины и мирового сообщества, чтобы выиграть время для подготовки к продолжению реализации захватнической политики.

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