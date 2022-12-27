Бесконечная война с Россией возможна — Жданов

Украина может оказаться в такой же ситуации, как Израиль, считает Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов не исключает варианта, что военные действия между Украиной и Россией будут продолжаться до тех пор, пока будут существовать государства.

Такое мнение Жданов высказал в прямом эфире на своем Ютуб-канале во вторник, 27 декабря.

"Это один из вариантов окончания этой войны. Выйдя на границы 1991 года, мы можем закончить активную фазу военных действий. Да, мы можем оказаться в ситуации, в которой сейчас Израиль. Когда враг будет постоянным. И сколько времени будут существовать наши государства, столько будет существовать противостояние между нами", – считает он.

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У Зеленского считают, что война в Украине вряд ли закончится весной 2023 года.

Между тем, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина победит в войне , если сможет выстоять эту зиму. По его словам, у россиян осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике. А глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что цель Украины – это границы 1991 года, а не 23 февраля.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорит, что Украина освободит все захваченные Россией территории, а временно оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

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