Беспилотник из фанеры: РФ прибегает к уловкам во время ракетных атак (фото)

Марченко подчеркнул, что россияне специально распространяют дезинформацию о якобы 100 ракетах и 20 самолетах в небе.
Российские оккупанты придумали новый способ, чтобы отвлечь внимание украинских сил ПВО. Захватчики во время массированных ракетных атак запускают дешевые беспилотники.
Об этом сообщил генерал-майор, герой защиты Николаева Дмитрий Марченко, опубликовав соответствующее фото.
"Хочу Вам кое-что объяснить, как играется с нами враг! Сначала по каналам и разным пабликам запускается информация о 84 ракетах, 100 ракетах, 20 самолетах в небе! А потом запускается такая фи*ня для имитации чего-то в небе", — объяснил генерал.
Марченко призвал доверять только официальным и проверенным источникам и не поддаваться панике.
Напомним, что в ночь на 1 мая РФ в очередной раз атаковала Украину. Силы ПВО сбили 15 из 18 ракет.
В частности, российские оккупанты атаковали Павлоград. По последним данным, пострадали 35 человек.
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