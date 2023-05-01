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Беспилотник из фанеры: РФ прибегает к уловкам во время ракетных атак (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Беспилотник из фанеры: РФ прибегает к уловкам во время ракетных атак (фото)

оккупанты прибегают к уловкам во время ракетных атак

Марченко подчеркнул, что россияне специально распространяют дезинформацию о якобы 100 ракетах и 20 самолетах в небе.

Российские оккупанты придумали новый способ, чтобы отвлечь внимание украинских сил ПВО. Захватчики во время массированных ракетных атак запускают дешевые беспилотники.

Об этом сообщил генерал-майор, герой защиты Николаева Дмитрий Марченко, опубликовав соответствующее фото.

"Хочу Вам кое-что объяснить, как играется с нами враг! Сначала по каналам и разным пабликам запускается информация о 84 ракетах, 100 ракетах, 20 самолетах в небе! А потом запускается такая фи*ня для имитации чего-то в небе", — объяснил генерал.

РФ имитирует воздушные цели дешевыми беспилотниками / © facebook.com/dmitry.marchenko.78
РФ имитирует воздушные цели дешевыми беспилотниками / Фото: facebook.com/dmitry.marchenko.78

Марченко призвал доверять только официальным и проверенным источникам и не поддаваться панике.

Напомним, что в ночь на 1 мая РФ в очередной раз атаковала Украину. Силы ПВО сбили 15 из 18 ракет.

В частности, российские оккупанты атаковали Павлоград. По последним данным, пострадали 35 человек.

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Дата публикации
Просмотры
1469
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