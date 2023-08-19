Беспилотник нанес удар по военному аэродрому в Новгородской области РФ: поврежден самолет

В результате удара возникло возгорание на стоянке самолетов, один из которых получил повреждение.
Беспилотник нанес удар по российскому аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ. Там базируются убийцы мирных украинцев, стратегические бомбардировщики Ту-22М3.
Об этом сообщил военный корреспондент ТСН.Неделя Андрей Цаплиенко.
Журналист уточнил, что один из самолетов поврежден.
В минобороны страны-агрессора России это событие уже назвали "террористической атакой" и обвинили Киев.
"Сегодня около 10:00 мск Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Он был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
Во вражеском министерстве добавили, что в результате "теракта" на территории аэродрома в Новгородской области возникло возгорание на стоянке самолетов, которое якобы "было оперативно ликвидировано". "Поврежден один самолет, пострадавших нет", — пишет прессслужба минобороны страны-агрессорки.
Напомним, в ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва-Сити", повредив одно из зданий. Российские власти обвинили в атаке Украину.
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