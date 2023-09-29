Беспилотник СБУ "ослепил" российскую радиолокационную станцию в Курской области — СМИ

Накануне беспилотник Службы безопасности Украины вывел из строя российскую радиолокационную станцию "Каста" в Курской области РФ.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в СБУ.

По данным источника, 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

"По данным российской пропаганды, такая РЛС может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "Стелс". Но дрон СБУ почему-то упустила. Особенностью этой РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово – была!" – рассказал собеседник из СБУ.

Напомним, Вооруженные силы Украины прорвали линию обороны россиян вблизи населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Далее перед военными открывается Очеретоватое.

Читайте также: