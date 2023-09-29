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Беспилотник СБУ "ослепил" российскую радиолокационную станцию в Курской области — СМИ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Беспилотник СБУ "ослепил" российскую радиолокационную станцию в Курской области — СМИ

РЛС "Каста" / Фото: Википедия

Особенностью этой РЛС являлась способность определять воздушные цели на предельно малых высотах.

Накануне беспилотник Службы безопасности Украины вывел из строя российскую радиолокационную станцию "Каста" в Курской области РФ.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в СБУ.

По данным источника, 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

"По данным российской пропаганды, такая РЛС может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "Стелс". Но дрон СБУ почему-то упустила. Особенностью этой РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово – была!" – рассказал собеседник из СБУ.

Напомним, Вооруженные силы Украины прорвали линию обороны россиян вблизи населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Далее перед военными открывается Очеретоватое.

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Дата публикации
Просмотры
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