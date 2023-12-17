Беспилотник упал на дом: в Одесской области из-за атаки РФ погиб мужчина (фото)

В Одесском районе на месте падения "Шахеда" обнаружили тело мужчины. Дрон упал на частный дом и взорвался.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Беспилотники оккупанты выпускали из Крыма.

"Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар, который огнеборцы ликвидировали. На месте обнаружен один погибший мужчина", — говорится в сообщении.

Фото: t.me/SJTF_Odesa

Беспилотник упал на трехэтажное здание, пожар вспыхнул на двух первых этажах, сообщили в ГСЧС. Спасатели ликвидировали последствия российской атаки более четырех часов.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Напомним, сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину. Силы ПВО Украины сбили все 20 "Шахедов" и ракету Х-59.

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