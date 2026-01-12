- Дата публикации
Беспилотники атаковали ТЭЦ на территории России: видео очевидцев показывает последствия
После атаки беспилотников на Орловскую ТЭЦ возник дым. На месте работает противовоздушная оборона.
В городе Орел Российской Федерации горит ТЭЦ после атаки беспилотников.
По сообщениям, на месте работает противовоздушная оборона.
Видео с события сняли местные жители и опубликовали в социальных сетях.
Напомним, ранее неизвестные беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В районе объекта зафиксировано возгорание, над территорией предприятия поднимается дым.
Также ранее сообщалось, что масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировались в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.