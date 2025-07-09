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Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза
Шахеды маневрируют над северными и центральными областями Украины.
В воздушном пространстве северных и центральных регионов Украины фиксируются несколько групп ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед».
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В воздушном пространстве Украины фиксируются «Шахеды» по следующим направлениям:
Группа «шахедов» на севере Черниговской области двигается курсом на Чернигов.
«Шахеды» на западе и юге Черниговщины следуют курсом на Киевщину.
БпЛА на севере Киевщины двигаются курсом на Житомирщину.
«Шахеды» на севере Полтавщины следуют курсом на Черкасщину.
Напомним, армия РФ усилила наступление в Запорожском направлении. Появилось сообщение, что такой интенсивности штурмовых действий здесь не было за все три года войны.