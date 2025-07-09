ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
431
Время на прочтение
1 мин

Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза

Шахеды маневрируют над северными и центральными областями Украины.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Беспилотники атакуют Украину

Беспилотники атакуют Украину

В воздушном пространстве северных и центральных регионов Украины фиксируются несколько групп ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед».

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В воздушном пространстве Украины фиксируются «Шахеды» по следующим направлениям:

  • Группа «шахедов» на севере Черниговской области двигается курсом на Чернигов.

  • «Шахеды» на западе и юге Черниговщины следуют курсом на Киевщину.

  • БпЛА на севере Киевщины двигаются курсом на Житомирщину.

  • «Шахеды» на севере Полтавщины следуют курсом на Черкасщину.

Напомним, армия РФ усилила наступление в Запорожском направлении. Появилось сообщение, что такой интенсивности штурмовых действий здесь не было за все три года войны.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie