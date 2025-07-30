Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза

Беспилотники атакуют Украину

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Украина снова под прицелом вражеских беспилотников. По состоянию на 21.15 30 июля 2025 года, зафиксировано активное движение нескольких групп ударных БПЛА в разных регионах.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В настоящее время зафиксировано движение БПЛА в следующих регионах:

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Черниговщина: Группа вражеских БПЛА с севера области следует на Киевщину . Другие группы на Черниговщине держат южный курс .

Киевщина: На севере области замечена движущаяся в направлении Житомирщины БПЛА.

Группы ударных БПЛА из Сумщины продолжают движение в южном направлении .

Харьковщина: Группы ударных БПЛА из Харьковщины двигаются на Полтавщину и Днепропетровщину .

Херсонщина: Группа вражеских БПЛА следует на Николаевщину .

Николаевщина: Группа вражеских БПЛА зафиксирована с курсом на Одесщину .

Полтавщина: БПЛА двигается в западном направлении.

По состоянию на 21:20 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 30 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.