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Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза
Украину атакуют беспилотники. Что известно об угрозе?
Украина снова под прицелом вражеских беспилотников. По состоянию на 21.15 30 июля 2025 года, зафиксировано активное движение нескольких групп ударных БПЛА в разных регионах.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В настоящее время зафиксировано движение БПЛА в следующих регионах:
Черниговщина: Группа вражеских БПЛА с севера области следует на Киевщину. Другие группы на Черниговщине держат южный курс.
Киевщина: На севере области замечена движущаяся в направлении Житомирщины БПЛА.
Группы ударных БПЛА из Сумщины продолжают движение в южном направлении.
Харьковщина: Группы ударных БПЛА из Харьковщины двигаются на Полтавщину и Днепропетровщину.
Херсонщина: Группа вражеских БПЛА следует на Николаевщину.
Николаевщина: Группа вражеских БПЛА зафиксирована с курсом на Одесщину.
Полтавщина: БПЛА двигается в западном направлении.
По состоянию на 21:20 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, в ночь на 30 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.