Беспилотники четвертый день "кошмарят" российскую авиабазу "Оленья": появилось видео

Украинские беспилотники атаковали авиабазу в Мурманской области. Там ограничена работа аэропортов.
Украинские беспилотники продолжают атаку на авиабазу "Оленья" в Мурманской области России. Эти удары продолжаются уже четвертый день подряд, что приводит к постоянной эвакуации личного состава из военного городка.
Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Отмечается, что из-за этих атак в Мурманской области были введены ограничения на работу аэропортов, а также закрыто воздушное пространство над отдельными районами.
На одном из видео, появившемся в сети, видно, как один из украинских беспилотников пытаются сбить вблизи авиабазы.
Издание Mash утверждает, что БПЛА самолетного типа сбила ПВО в районе поселка Высокий Мурманской области. Отмечается, что аэродром атаковал БПЛА A22 "Летучая лиса", который, по словам местных, 20 августа также сбили в регионе.
"Его базовая дальность 1100 километров, в апгрейде и без пилотов — 2000 с лишним. Из Черниговской области в поселок Высокий около 1800 км", — пишет Mash.
Напомним, ГУР нанесло удар по российскому аэродрому. Уничтожены и повреждены несколько самолетов МиГ-31К/И, а также грузовые Ил-76.
Читайте также:
- Легионеры ГУР бьют по оккупантам на Кинбурнской косе, словно в тире: появилось видео
- Спецназовцы ГУР высадились на Кинбурнской косе: уничтожены десятки оккупантов и их техника (видео)
- "Для мятежа в России нужен лидер. Пока один из таких находится в Украине": Буданов заинтриговал заявлением