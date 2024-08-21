Беспилотники четвертый день "кошмарят" российскую авиабазу "Оленья": появилось видео

Украинские беспилотники продолжают атаку на авиабазу "Оленья" в Мурманской области России. Эти удары продолжаются уже четвертый день подряд, что приводит к постоянной эвакуации личного состава из военного городка.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Отмечается, что из-за этих атак в Мурманской области были введены ограничения на работу аэропортов, а также закрыто воздушное пространство над отдельными районами.

На одном из видео, появившемся в сети, видно, как один из украинских беспилотников пытаются сбить вблизи авиабазы.

Издание Mash утверждает, что БПЛА самолетного типа сбила ПВО в районе поселка Высокий Мурманской области. Отмечается, что аэродром атаковал БПЛА A22 "Летучая лиса", который, по словам местных, 20 августа также сбили в регионе.

"Его базовая дальность 1100 километров, в апгрейде и без пилотов — 2000 с лишним. Из Черниговской области в поселок Высокий около 1800 км", — пишет Mash.

Напомним, ГУР нанесло удар по российскому аэродрому. Уничтожены и повреждены несколько самолетов МиГ-31К/И, а также грузовые Ил-76.

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