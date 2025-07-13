Беспилотники изменили тактику и остановили движение на фронте: в чем причина

Беспилотник

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Война в Украине вошла в стадию, когда динамика на передовой почти исчезла. Одной из ключевых причин этого стало массовое применение дронов, беспилотники кардинально изменили тактику обеих сторон — передвижение на открытых участках стало смертельно опасным, ведь любое движение фиксируется с воздуха и может быть мгновенно уничтожено.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Современные дроны выполняют множество задач: они минируют территории, доставляют все необходимое — от оружия до медикаментов — и даже помогают эвакуировать раненых или погибших. Но главное — это их способность обнаруживать и поражать врага с чрезвычайной точностью.

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Еще с начала вторжения украинские силы активно использовали беспилотники для аэрофотосъемки, чтобы отслеживать передвижения оккупационных войск. Сначала операторы просматривали видео с карт памяти, однако впоследствии дроны начали транслировать изображение вживую, что позволило артиллерии быстро реагировать на вражеские действия.

Со временем военные инженеры начали переоснащать эти дроны для боевых целей. Добавив механизм, созданный на 3D-принтере, они превратили их в полноценное оружие. Система сброса гранат активируется с помощью светового сигнала, и теперь дрон может легко уничтожить цель или даже повредить бронетехнику, если взрывчатка попадает в люк.

Впоследствии эксперименты пошли еще дальше: украинские солдаты начали изготавливать легкие боевые заряды, используя переработанную советскую взрывчатку и современные пластиковые корпуса.

По словам WSJ, ни одна другая технология не имела такого влияния на ход боевых действий, как ударные дроны FPV (с видом от первого лица). Несмотря на то, что они не имеют мощности ракеты, их точность и массовое производство в Украине компенсируют эту разницу. FPV-дроны стали доступной альтернативой ракетам, которую можно изготовить внутри страны, не завися от импорта.

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Благодаря им линия фронта фактически застыла: все, что находится в зоне до 20 км от передовой, стало потенциальной целью. Стоимость производства FPV-дронов настолько низкая, что они используются даже для поражения отдельных солдат.

Хотя большинство дроновых инноваций принадлежат Украине, российские войска стали первыми, кто адаптировал FPV-дроны к работе с оптоволоконной связью. Такая технология позволяет управлять дронами без риска потерять сигнал из-за радиопомех.

В ответ Украина создала «Вампиров» — специальные дроны, действующие в темноте. Их конструкция позволяет нести большие заряды взрывчатки, что значительно расширяет возможности на поле боя.

Кроме воздушных БПЛА, военные начали активно применять наземные дроны. Они перевозят еду, воду, боеприпасы и даже забирают раненых — все это позволяет минимизировать риски для живых солдат, которые иначе должны были бы проходить под обстрелами.

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Технологии развиваются дальше — сейчас испытываются автономные беспилотные автомобили, лодки и вездеходы для выполнения боевых и логистических задач.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов для украинской армии

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