Беспилотники СБУ уничтожили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане

Взрыв / © скриншот с видео

Сегодня утром беспилотные летательные аппараты Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины поразили важный логистический объект, где хранились готовые к применению ударные беспилотники «Шахед» и иностранные комплектующие, необходимые для их производства и эксплуатации.

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ в Telegram.

Этот объект расположен в населенном пункте Кзыл-Юл, что в Республике Татарстан, на расстоянии около 1300 километров от Украины.

На опубликованном видео показано, как украинский беспилотник точно попадает в здание логистического хаба После взрыва начался пожар. Расстояние от Украины до точки поражения — около 1300 километров.

Служба безопасности Украины отмечает, что подобные действия являются частью последовательной и системной работы по демилитаризации российских военных возможностей, в частности тех, которые используются для ведения агрессивной войны против нашего государства.

Сообщается, что каждая такая операция уменьшает потенциал противника, делая его менее способным вести длительную войну против Украины. Беспилотники «Шахед» широко применяются российскими войсками для ночных атак и терроризирования мирного населения Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 июля дроны СБУ мощно ударили по складам РФ. «Хлопок» зафиксирован возле временно оккупированного Харцызска, что в Донецкой области.