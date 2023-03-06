Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Беспилотники, танки и 650 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Беспилотники, танки и 650 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Фото: Associated Press

Общие боевые потери России на 6 марта составляют 153 770 человек.

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 650 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1537 70 (+650) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3423 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11)
  • артиллерийских систем – 2433 (+7)
  • РСЗО – 488
  • средства ПВО – 250 (+2)
  • самолетов – 302
  • вертолетов – 289
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15)
  • крылатые ракеты ‒ 873
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8)
  • специальная техника ‒ 234 (+2)

Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. ВСУ отразили почти 100 вражеских атак.

Эффект бумеранга сработал – в Москве взрывы, ситуация на фронтах – военный дайджест

Эффект бумеранга сработал – в Москве взрывы, ситуация на фронтах – военный дайджест

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2359
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация