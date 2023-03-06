Беспилотники, танки и 650 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Общие боевые потери России на 6 марта составляют 153 770 человек.
За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 650 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1537 70 (+650) человек ликвидировано
- танков ‒ 3423 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11)
- артиллерийских систем – 2433 (+7)
- РСЗО – 488
- средства ПВО – 250 (+2)
- самолетов – 302
- вертолетов – 289
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15)
- крылатые ракеты ‒ 873
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8)
- специальная техника ‒ 234 (+2)
Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. ВСУ отразили почти 100 вражеских атак.
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