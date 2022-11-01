Беспилотники запускали из Гуляйполя: стали известны детали атаки дронов на Полтаву

В ночь на 1 ноября российские войска выпустили по Полтавской области десять иранских дронов-камикадзе. Более половины беспилотников сбили украинские защитники.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

По его словам, уничтожены шесть "шахидов": три дрона уничтожили Воздушные силы ВСУ, а три — бойцы территориальной обороны. Впрочем, четыре БПЛА упали на гражданские объекты. Они спровоцировали пожар.

Лунин сообщил, что российские оккупанты запускали беспилотники с территории Гуляйполя Запорожской области.

Атака дронов на Полтавскую область

Ночью, после 02:00 глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что над областью украинские военные сбили вражеские дроны. Впрочем, несколько беспилотников в тот момент оставались в небе.

Четыре российских беспилотника упали на гражданские объекты, сообщил утром мэр областного центра Александр Мамай. В результате их падения возник пожар.

Поверенная тревога на Полтавщине была объявлена дважды. Первая была с 00:17 до 00:48. Вторая – длилась 3 часа. 1 мин — от 01:23 до 04:25. Именно в этом промежутке в Полтаве раздались взрывы.

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