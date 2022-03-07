Бесплатная стоматологическая помощь в Киеве: адреса и телефоны клиник

Бесплатная стоматологическая помощь в Киеве: адреса и телефоны клиник

Можно получить помощь в удобном для вас районе.

В Киеве во время войны продолжают работать минимум 20 стоматологических клиник. В такое тяжелое для украинцев время врачи оказывают помощь бесплатно.

Адреса клиник и их телефоны опубликовала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

Какие стоматологии работают в Киеве:

Ул. Саксаганского, 123

VRDental

Virtual and Restorative Dentistry

Номер клиники 0664668808

Central Dental Clinic

Оболонский проспект, 26

Номер: +380 50 410 2850

TDC_clinic

Михайловский переулок, 4

Номер: 0678272723

"Vivaldi Dent"

Ул. Бульварно-Кудрявская, 33 Г

Номера:0973557766

0995557766

Стоматология

Ул. Мишуги, 10

(торгово-офисный центр Параллель рядом с Пирамидой 2 этаж)

Номер: 0 (96) 923 99 03

Esthetic dental clinic

Ул. Чавдар, 13

Номер: +380505379977

Центр израильской стоматологии

Ул. Шептицкого, 14

Номер: +380672350935

Позняки/Осокорки

Номер: +380969239903

Пишите, звоните им.

Ул. Автозаводская, 83

Дмитрий

Номер: 093 610 6000

(Только с острой болью, пульпит/периодонтит/удаление)

Теремки

Номер: 0731707148

Киев, Дарницкий р-н.

ул. Юрия Литвинского 52/16

Номер:0507588885

0965268879

Medical centre by Dr.Yurin работает и помогает оперативно при острой боли.

ул. Богдановская 7Г

Номера: 0507429040

0987429040

"Добрый Доктор"

Контакты: Киев, Милютенко 11

Номер: 0961020308

КТ челюстно-лицевой области (острая боль, травма)

Драгоманова 6/1

Бесплатно!

068 100 29 53

Narin Dental Care

Голосеевский район

Номер: 0930542509

Днепровский район, Воскресенская 12б

Complex Dent.

Неотложная стоматологическая помощь.

Возможна онлайн-консультация.

Телефон:0688663606.

Стоматолог-хирург. "Украинский стоматологический центр"

улица Голосеевская, 13а

Могу принимать ургентных больных на оказание скорой помощи

Телефон: 0632437717

Укрстоматцентр

улица Голосеевская, 13A

Номер +380 63 243 7717 Анна

Петра Куренного 2

Поликлиника

Телефон 0936880556

Андрей Юрьевич

Вышгородская 45

Парковый Поселок. Острая зубная боль.

Анна Егорова

+380962082878