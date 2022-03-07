Бесплатная стоматологическая помощь в Киеве: адреса и телефоны клиник

Можно получить помощь в удобном для вас районе.
В Киеве во время войны продолжают работать минимум 20 стоматологических клиник. В такое тяжелое для украинцев время врачи оказывают помощь бесплатно.
Адреса клиник и их телефоны опубликовала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.
Какие стоматологии работают в Киеве:
Ул. Саксаганского, 123
VRDental
Virtual and Restorative Dentistry
Номер клиники 0664668808
Central Dental Clinic
Оболонский проспект, 26
Номер: +380 50 410 2850
TDC_clinic
Михайловский переулок, 4
Номер: 0678272723
"Vivaldi Dent"
Ул. Бульварно-Кудрявская, 33 Г
Номера:0973557766
0995557766
Стоматология
Ул. Мишуги, 10
(торгово-офисный центр Параллель рядом с Пирамидой 2 этаж)
Номер: 0 (96) 923 99 03
Esthetic dental clinic
Ул. Чавдар, 13
Номер: +380505379977
Центр израильской стоматологии
Ул. Шептицкого, 14
Номер: +380672350935
Позняки/Осокорки
Номер: +380969239903
Пишите, звоните им.
Ул. Автозаводская, 83
Дмитрий
Номер: 093 610 6000
(Только с острой болью, пульпит/периодонтит/удаление)
Теремки
Номер: 0731707148
Киев, Дарницкий р-н.
ул. Юрия Литвинского 52/16
Номер:0507588885
0965268879
Medical centre by Dr.Yurin работает и помогает оперативно при острой боли.
ул. Богдановская 7Г
Номера: 0507429040
0987429040
"Добрый Доктор"
Контакты: Киев, Милютенко 11
Номер: 0961020308
КТ челюстно-лицевой области (острая боль, травма)
Драгоманова 6/1
Бесплатно!
068 100 29 53
Narin Dental Care
Голосеевский район
Номер: 0930542509
Днепровский район, Воскресенская 12б
Complex Dent.
Неотложная стоматологическая помощь.
Возможна онлайн-консультация.
Телефон:0688663606.
Стоматолог-хирург. "Украинский стоматологический центр"
улица Голосеевская, 13а
Могу принимать ургентных больных на оказание скорой помощи
Телефон: 0632437717
Укрстоматцентр
улица Голосеевская, 13A
Номер +380 63 243 7717 Анна
Петра Куренного 2
Поликлиника
Телефон 0936880556
Андрей Юрьевич
Вышгородская 45
Парковый Поселок. Острая зубная боль.
Анна Егорова
+380962082878
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