Бесплатное жилье и еда для беженцев в Вене / Associated Press

Бесплатное жилье и еда для беженцев в Вене: вся необходимая информация

Бесплатное жилье и еда для беженцев в Вене: вся необходимая информация

Специальные центры для украинских беженцев, которые обеспечат всем необходимым.

Хотя Австрия и не входит в топ-5 стран, куда чаще всего едут украинские беженцы, однако это направление довольно популярно. Если вы собираетесь убегать от войны именно в Вену, вам будет интересна информация о двух центрах помощи украинцам. О них рассказали в Telegram-канале КГГА.

Гуманитарный центр прибытия для украинцев

Его обустроили в Центре спорта и развлечений, и работает он круглосуточно и без выходных. Здесь вы можете получить следующие услуги :

первая медицинская помощь;

поиск жилья для временного пребывания;

психосоциальная и медицинская помощь;

напитки; продукты питания;

сделать тест на коронавирус;

информация о жизни в Вене, которая может пригодиться беженцам.

Адрес и как добраться

Гуманитарный центр прибытия для украинцев находится по адресу Engerthstrasse 267-269, 1020. Чтобы добраться туда, можно воспользоваться общественным транспортом (трамвай, автобус, метро) или на собственном автомобиле. Обратите внимание, что для украинских беженцев проезд в общественном транспорте Вены бесплатный.

Регистрационный и консультационный центр Austria Center Vienna

Данный центр имеет определенный график работы : понедельник – пятница с 08:00 до 18:00. Но стоит обратить внимание, что новых посетителей принимают до 16:00.

Здесь предоставляют следующие услуги :

юридическая консультация;

информация, которая необходима украинским беженцам, желающим остаться в Австрии на длительный срок;

социальная защита и другая помощь.

Адрес и как добраться

Регистрационный и консультационный центр Austria Center Vienna находится по адресу Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220. Добраться туда можно как общественным транспортом, так и на собственном авто.

Обратите внимание : на главном железнодорожном вокзале Вены действует информационный пункт от Caritas. Украинцы, прибывающие в Вену, имеют право бесплатно пользоваться Федеральными железными дорогами Австрии (ÖBB). Нужно только показать удостоверение личности.

Если вы покинули страну из-за войны и не имеете паспорта гражданина Украины для выезда за границу или его срок действия истек, нужно обратиться в Консульское подразделение Посольства Украины в Республике Австрия по адресу: Naaffgasse 23, 1180 Вена.

На сайте вы найдете всю необходимую информацию о пребывании в Австрии.