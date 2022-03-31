Бесплатную терапию для маленьких больных украинцев предлагает сотня клиник ЕС, а также США и Канады

Чаще вывозят в соседнюю Польшу.

Международный медицинский конвой – из Львова в Польшу отправили три десятка онкобольных детей. Из-за постоянных обстрелов их городов маленькие пациенты не могут получить должного лечения. Во Львове тоже всех оставить не могут, потому что как только враг обстреливает новые населенные пункты, в город Льва эвакуируют новых пациентов.

Об этом говорится в ТСН.

Трехлетняя Елизавета заболела 21 марта, просто болело ушко. В Днепровской больнице поставили страшный диагноз острый лейкоз. Начали лечиться там, но из-за постоянных воздушных тревог и угрозы обстрелов продолжить терапию в Днепре не смогли. «Чтобы лечение ребенка было более спокойным, нас отправили во Львов. Стабилизировали благодаря препаратам крови, состояние ребенка стабилизировано, его можно транспортировать дальше», – говорит мама девочки Инна.

Инна с дочерью уезжают в Польшу. Впереди у них продолжалась борьба с недугом. «Будет серьезное лечение, долгое лечение, нам сказали 2 года, весь процесс может проходить. У страны один фронт, у нас второй фронт, нам нужно победить всем вместе», – отмечает мама пациентки.

Сейчас в Польшу отправляют три десятка детей. Тяжелее реанимобилями, легче автобусами. "Все они находились несколько дней в нашем отделении и состояние детей удалось стабилизировать, но несколько требуют уже немедленного начала лечения злокачественного заболевания", — сообщают волонтеры. «Польские больницы уже достаточно заняты и включились уже большие возможности европейского союза, больницы ЕС, в частности выступила Франция с инициативой, например президентская пара Макрон так же договаривались с президентом Украины Зеленским и первой леди», — говорит хирург Андрей Кузык.

Во дворе больницы выстроились реанимобили, некоторые приехали из Польши. Среди волонтеров и американские и польские врачи.

Из Львова в Польшу отправили 30 онкобольных детей

«Если у ребенка возникнут пробемы с дыханием, сразу звоните по телефону, будем останавливаться, сейчас он вполне стабильный»,- предупреждают медики сопровождающих.

«Дорогой постоянно возникают ситуации, когда нужно остановиться, чтобы сделать укол или поставить капельницу, однажды уже на территории Польши мы даже реанимировали ребенка, к счастью, все закончилось хорошо», – говорит коодинатор транспортировки детей Павел Щутинский.

С начала войны только с этого медучреждения на лечение за границу уже отправили более 350 детей. Бесплатная терапия для маленьких украинцев предлагает 100 клиник Евросоюза, а также США и Канади.

В то же время, готовы помощь пострадавшим от войны украинцам независимо от возраста и волонтерские организации. К примеру, украинцы в Польше создали фонд, бесплатно предоставляющий медицинскую помощь, а также работают над созданием сети центров для адаптации и психологической поддержки украинских детей в городах Европы с наибольшим количеством переселенцев. Чтобы получить необходимую помощь, будь то в лечении или даже в протезировании, нужно заполнить анкету на сайте — https://ffu.foundation/.

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